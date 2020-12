LED-Straßenlaternen bereiten den Isenbüttelern Probleme

Trotz moderner und erst vor wenigen Jahren installierter LED-Straßenbeleuchtung schlagen sich die Isenbütteler mit ärgerlichen Ausfällen herum. „Im Wohngebiet Von-Campe-Ring inklusive Umgehungsstraße Allerkamp und dem anschließenden Kreisel sind mehrfach komplett die Straßenlampen ausgefallen“, schreibt ein Leser unserer Zeitung.

„Noch extremer ist die Situation bei uns im Potsdamer Ring. Seit Anfang November haben wir hier bereits sechs längerfristige Ausfälle des westlichen Rings inklusive der gesamten Dresdener Straße.“ Oft trete dieser Umstand erst am Freitag ein, sodass zumindest bis Montag beide Straßen komplett im Dunkeln seien. „Heute ist der sechste Tag in Folge, dass die Lampen mal wieder nicht leuchten“, hieß es am Mittwoch.

Fachfirma hat den Grund für die Defekte noch nicht finden können

Was ist der Grund? Das wüsste Gemeindedirektor Klaus Rautenbach auch gern. „Derzeit gibt es viele verschiedene Meldungen von Defekten“ – die genauso viele Ursachen zu haben scheinen, aber eben nicht die eine leicht abzustellende. Auch am Triftweg fliege immer wieder einmal der FI-Schutzschalter heraus – das weist in der Regel auf einen Kurzschluss durch Feuchtigkeit hin. Aber wo?

Regelmäßig werde die ortsansässige Fachfirma informiert, die an dem Problem arbeite. Des Pudels Kern und damit eine Lösung sei aber noch nicht gefunden worden. „Die Fehlersuche ist diesmal aufwendiger.“ Das es auch die Beleuchtung in den neuen Wohngebieten betrifft, wundere Rautenbach allerdings.