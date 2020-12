Der Hochwasserschutz stand bei der Sitzung des Umwelt- und Wegeausschusses ganz oben auf der Agenda. Beginnend mit dem Schott am Lehmkuhlweg, nahm das Gremium unter Vorsitz von

Jochen Gese dazu Teile des Entwässerungsgrabensystems in Augenschein.

Dabei hatte die Politik speziell Allerbüttel im Fokus. Statt dem jüngsten Gutachten punktgenau zu folgen, könnte auf zwei Maßnahmen daraus verzichtet werden. Stattdessen wird ein Regenrückhaltebecken favorisiert, das mit 75 Kubikmetern deutlich größer ausfällt, als vom Experten empfohlen. Darin soll bei Starkregen das Wasser des Grabens Lindenstraße gesammelt werden, der zudem nach Süden umgelegt werden soll. Durch die Expertise sah Gese sich in seiner Meinung bestärkt. „Ich war immer für ein Regenrückhaltebecken.“

Zweifel am Sinn der Maßnahme wurden nur bedingt ausgeräumt

Mit der Anpassung wurden die Kosten deutlich reduziert. Die Zweifel am Sinn der Maßnahme, die Dorfvereinsvorsitzende Christiane Reimann vor der Bereisung angemeldet hatte, wurden nur bedingt ausgeräumt.

Über einen Antrag der Gruppe UWG/Plagge auf eine Vorstudie für den Hochwasserschutz in Allerbüttel, Edesbüttel und Calberlah gab es keine Abstimmung. Stattdessen schob die Politik etliche Maßnahmen an, die den Rückstau des Wassers verhindern sollen. „Wir haben alle Mängel aufgelistet und die Verwaltung aufgefordert, sie zu beseitigen“, sagte Gese. „Auch in Bereichen, wo Anlieger zuständig sind, gilt es, die Räumung durchzusetzen.“ Akuten Handlungsbedarf sah das Gremium bei der Räumung eines Grabens im Bereich Sülfelder Straße/Dorfstraße.

Erneuten Zündstoff lieferte das Protokoll der März-Sitzung

Grünes Licht gab es für den Rückschnitt von bis zu zehn Zentimeter dicken Ästen einer gemeindeeigenen Eiche an der Dorfstraße. Die Kosten dafür soll jedoch der Antragsteller tragen.

Erneuten Zündstoff lieferte das Protokoll der März-Sitzung. Per Mehrheitsvotum wurde die Verwaltung aufgefordert, das Protokoll durch Informationen zu ergänzen, die zu den Differenzen zum Hintergrund eingeholter behördlicher Informationen, zur Entnahme von Aspen erörtert und aus Geses Sicht bislang nicht stimmig protokolliert wurden.