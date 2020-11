Wende auf der Baustelle in Isenbüttel: Jetzt beginnt der Straßenbau

Es herrscht Aufbruchstimmung an der Hauptstraße in Isenbüttel: „Endlich Straßenbau!“, sagt Frank Roy, der Planer vom Ingenieurbüro Kepper, beim wöchentlichen Baustellenrundgang mit dem Polier des Bauunternehmens Strabag, Enrico Kamphenkel, Bürgermeisterin Tanja Caesar und Gemeindebüroleiter Kai Krink. „Viele Arbeiten sind ja bisher im Untergrund verschwunden.“ Aber Mittwoch geht es richtig los: Zuerst werden die Bordsteine auf der Südseite gebaut. Um Zeit aufzuholen , verstärkt die Strabag ihr Team um eine ganze Kolonne, also um fünf Bauarbeiter.

Schwertransporter bringen weitere Container in die Ringstraße „Dafür liebe ich die Strabag“, so Roy, „da kommen schon die beiden Container für die weiteren Mitarbeiter.“ Zwei Schwertransporter schleppen sich über den Schotterboden vom Liststraßen-Kreisel Richtung Ringstraße . Jetzt soll alles ein wenig fixer gehen, denn die Großbaustelle in Isenbüttels Dorfkern hinkt dem Zeitplan wohl mehr als zwei Wochen hinterher. Wende auf der Großbaustelle in Isenbüttel Wende auf der Großbaustelle in Isenbüttel Jetzt beginnt der Straßenbau. Die Neuverlegung der Wasserleitung hatte das Projekt zurückgeworfen. Mit zusätzlichem Personal soll aufgeholt werden. Foto: Reiner Silberstein

Wende auf der Großbaustelle in Isenbüttel Jetzt beginnt der Straßenbau. Die Neuverlegung der Wasserleitung hatte das Projekt zurückgeworfen. Mit zusätzlichem Personal soll aufgeholt werden. Foto: Reiner Silberstein Schuld war die Überraschung mit der Trinkwasserleitung . Die alte hatte schon rund 60 Jahre auf dem Buckel und lag auch noch in einem Schotterbett mit sehr großen Steinen. „Beim Verdichten hätte sie beschädigt werden können“, sagt Nicole Müller, die Bauleiterin vom Wasserverband Gifhorn. „Wegen der Untergrundverhältnisse haben wir entschieden, die Leitung vom Kreisel bis zur Mittelstraße komplett zu erneuern.“ Diese Arbeiten seien nun aber abgeschlossen. Strabag und Planer wollen mit mehr Bauarbeitern Zeit aufholen „Das hat uns knappe vier Wochen gekostet“, bilanziert Gemeindebüroleiter Krink. Allerdings habe die Baustelle vorher schon etwas Vorsprung gehabt, dass es nun nicht ganz so schlimm ist. Außerdem habe man die Zeit auch anders genutzt und gleich noch mehr Lichtmasten aufgestellt und eine komplett neue Verkabelung vorgenommen. Und, so Roy: „Vielleicht können wir jetzt mit mehr Leuten eine Woche aufholen.“ Wenn alles gut laufe, seien die Borde bis Weihnachten fertig, glaubt Krink. Aber es kommt immer wieder mal etwas dazwischen: „Was ist das für ein Kabel? Wo kommt das her?“, fragt Polier Kamphenkel und zeigt auf eine Muffe im Boden vor der Fahrschule Greiner. Vor allem: Wird es noch gebraucht? Oder kann es weg? Achselzucken, Fragezeichen in den Gesichtern. Das wird noch zu prüfen sein. „Lasst uns jetzt die Einfahrten anschauen“, so Kamphenkel. Einfahrten zu den Grundstücken werden angepasst und markiert Man könnte meinen, für die Bordabsenkungen vor den Grundstücken müsste es einen Plan geben. „Ja, den gibt es“, sagt Roy, „aber der ist von anno Tobak. Wir müssen jedoch nach den neusten Vorschriften bauen.“ Zum Beispiel dürfen Schrägen nicht zu Problemen für Rollstuhlfahrer werden. Deshalb seien Abweichungen vom Plan eh unumgänglich. „Außerdem werden die Autos immer größer“ – Anwohner freuten sich, wenn die neue Einfahrt mitwachsen darf. Gleichzeitig habe die Gemeinde Hinweise gegeben, dass es wegen der Enge an manchen Stellen immer wieder zu Beschädigungen gekommen ist. Deshalb schreitet die Gruppe den ganzen südlichen Bordstein ab – Polier Kamphenkel markiert mit einer Sprühdose die künftigen Absenkungen. Die Normalbreite sei drei Meter, bis zu fünf Meter seien auch schon mal drin. Zum Beispiel beim Küchengeschäft Horstmann. „Wir brauchen es ein wenig breiter“, sagt Mitarbeiterin Birgitt Raisser. „Wenn wir Möbel geliefert bekommen, müssen die 30- bis 40-Tonner hier schräg reinfahren können.“ Schräg gegenüber weist Gemeindebüroleiter Krink einen Anwohner auf ein anderes Problem hin: „Denken Sie daran, wenn Ihre Einfahrt wieder hergerichtet wird: Das Regenwasser muss auf Ihrem Grundstück bleiben und darf nicht auf die Straße fließen.“ Dazu seien Ablaufrinnen parallel zur Straße einzubauen. Die künftigen Bushaltestellen sind bereits angelegt Die Hochborde für die Bushaltestellen waren schon am Montag gesetzt. „Davor kommt dann die Schwerlastrinne“, sagt Kamphenkel – die Teile liegen schon parat. Doch was ist das? Zwei Haltestellen nahe des Kreisels hintereinander? „Ja, die Bustasche an der Apotheke wurde nicht mehr genehmigt“, so Krink. „Deshalb muss der Begegnungsverkehr jetzt hier stattfinden.“ An anderer Stelle führt die Großbaustelle zu weniger Begegnungen als früher, und zwar mit der Kundschaft . „Eigentlich müsste ich schon Leute entlassen, es wird immer schlimmer“, sagt Corinna Schmidt vom Kiosk Lollypop. Ihr fehle die Laufkundschaft , „rund 80 Prozent unser Kunden sind weg.“ Sie hätte sich eine finanzielle Unterstützung von Seiten der Gemeinde gewünscht. Einbußen der Geschäfte in der Hauptstraße sind unterschiedlich Keine merklichen Einbußen durch die Baustelle zu verzeichnen habe das Einrichtungshaus Horstmann. „Wir sind ja nicht auf Laufkundschaft angewiesen“, sagt Birgitt Raisser. Ihre Kunden kämen aus der ganzen Region und seien über die veränderten Anfahrtswege über die Homepage des Unternehmens informiert. Auch Oliver Ligowski von der Schreibdiele ist positiver gestimmt als zu Anfang der Bauarbeiten: „Wir haben jetzt unseren Parkplatz zurück, jetzt kommen auch die Leute mit ihren Postpaketen wieder.“ Aber bei der Schreibdiele handele es sich ohnehin zu 95 Prozent um Stammkunden , die dem Laden durchweg die Treue gehalten hätten.