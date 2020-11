Calberlahs Realschüler bauen Luftmessgeräte gegen Corona

Während die Politik noch diskutiert, wie sie dem Corona-Virus in den Klassenräumen Einhalt gebieten kann, sind Schüler und Lehrer der Realschule Calberlah schon längst aktiv: Sie bauen in Serie CO 2 -Luftmessgeräte auch für die anderen Schulen der Samtgemeinde Isenbüttel. Das DLR_School_Lab Braunschweig will die Bauanleitung seiner Partnerschule demnächst für alle im Internet zugänglich machen. Das weitere Projekt, ein Luftreinigungssterilisator, steht aber vor Problemen.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de Lea Elster, Moritz Sebastian Krahm, Cedric Noel Kock, Justin Eppers und Jason Kroll bauen unter Anleitung von Lehrer Steffen Jauch die ersten CO2-Messgeräte der Realschule Calberlah in Serie. Foto: Reiner Silberstein Lüften, lüften, lüften – das ist das Credo, damit sich die Schüler nicht über die Aerosole im Raum anstecken. Doch wann ist der richtige Zeitpunkt, die Fenster aufzureißen? Diese Frage wird umso wichtiger, wenn der Winter kommt. Das blaue Kästchen aus Calberlah gibt mit LEDs in Ampelfarben Hilfestellung: Bei Rot ist dringend Frischluft notwendig. Das Messgerät mahnt rechtzeitig zu lüften Viren kann es nicht erkennen, aber die Konzentration von Kohlendioxid , die Luftfeuchtigkeit und die Raumtemperatur. Daraus berechnet das Gerät die Warnhinweise. „Die Idee entstand, als die Schüler fragten, wann sie denn am besten lüften sollten“, sagt Steffen Jauch, der Lehrer für Technik und Informatik sowie Mitglied im DLR_School_Lab. Sonst bauen die Jugendlichen mit kleinen Mikrocontrollern namens Arduino Mess- und Steuerungsgeräte für das Projekt „Digitaler Garten“, aber aufgrund der aktuellen Corona-Lage lässt Jauch das Gemüse im Gewächshaus der Schule mal für eine Zeit ruhen. Das Coronavirus in Gifhorn und der Region Hier erfahren Sie alles rund um das Coronavirus in Gifhorn und in unserer Region: Corona in Gifhorn- Alle Fakten auf einen Blick

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen Lea Elster, Moritz Sebastian Krahm, Cedric Noel Kock, Justin Eppers und Jason Kroll bauen unter Anleitung von Lehrer Steffen Jauch die ersten CO2-Messgeräte der Realschule Calberlah in Serie. Foto: Reiner Silberstein Der 17-jährige Ex-Schüler Manuel Kollus hat die Programmierung übernommen. „Das Projekt hat mich interessiert – wie alles, wo es ums Datensammeln aus der Umwelt geht.“ Für den rund vier Din-A4-Seiten langen Code in der Sprache C++ brauchte der geübte Informatiker, dessen Software über die DLR sogar schon auf der Internationalen Raumstation ISS im Einsatz war, nicht lange. „Die einzige Schwierigkeit war, die Kabelverbindungen zu den Sensoren herzustellen.“ „Die 10. Klasse mit Profil Technik hat die Hardware gebaut“, sagt Lehrer Jauch stolz, „Sensorauswertung ist ja genau das, was wir sonst auch machen.“ Sprich: Das aktuelle Projekt passt auch noch hervorragend in den Lehrplan . „Die Schüler haben eine konkrete Aufgabe und das ist nichts, was hinterher auf dem Müll landet.“ Politiker sind begeistert von den Aktivitäten Im Gegenteil: Der Isenbütteler Samtgemeinderat ist Malte Meier hat das Gehäuse designt. Foto: Reiner Silberstein begeistert von den Aktivitäten der Schule und unterstützt sie finanziell. Dafür sollen die Neunt- und Zehntklässler nun 103 Geräte bauen – für jeden Klassenraum eins. „Das ist jetzt wie am Fließband“, so Jauch. „Mit der Anleitung funktioniert das gut“, sagt Schüler Jan Eppers (16), „vor allem, wenn man zusammenarbeitet“, so Moritz Sebastian Krahm (16). Die Geräte finden sie prima, denn das Auf-die-Uhr-Achten gehe während des Unterrichts manchmal unter. Die Fabrikation im Werkraum ist für alle Neuland. Aber: „Das macht Spaß, ist wie Lego“, findet Krahm. Drei 3D-Drucker laufen im Dauerbetrieb, um das Gehäuse zu reproduzieren, das der 14-jährige Schüler Malte Meier designt hat – neben einem iPad-Halter für das Homeschooling . „Ein Druck dauert drei Stunden“, sagt er. „Er sollte möglichst wenig Material verbrauchen, das Gehäuse aber stabil und ohne Stützen sein.“ Gerade rutscht ihm eine der Boxen aus der Hand – und zerbricht nicht am Boden. Mission erfüllt. Das nächste Projekt ist ein Luftreinigungsgerät Alle stehen schon parat für das nächste Projekt: einem Luftsterilisator . Der ist einfach aus Abflussrohr, PC-Lüfter-Ventilator und UV-Lampe zu bauen, erklärt Jauch. „Das ultraviolette Licht vertragen die Viren nicht. So funktionieren auch professionelle Geräte.“ Nur sei das der Schule mit rund 100 Euro Materialkosten um einiges günstiger als Letztere, für die vierstellige Beträge aufgerufen werden. „Das Geld kann man sparen und sinnvollere Dinge für die Schule anschaffen“, ist der Lehrer überzeugt. Es gibt nur ein Problem: Die UV-Lampen sind derzeit auf dem Weltmarkt völlig vergriffen – man ahnt, warum. „Wir haben fünf Bestellungen laufen“ – und sobald die Leuchtröhren eintreffen, wird losgebaut.