Autofahrer auf der Osttangente (K 114) können sich schon mal auf die nächste Baustelle vorbereiten: Für das Frühjahr 2021 kündigte Gunnar Windmüller vom Bauamt der Samtgemeinde Isenbüttel während der Bauausschusssitzung am Mittwoch eine mehrwöchige Vollsperrung an.

„Wir planen, das in der Zeit der Osterferien anzusiedeln“, so Windmüller. Für zwei bis drei Wochen müsse die Kreisstraße von Gifhorn nach Wolfsburg gesperrt werden. Umleitungen führten dann – mit Rücksicht auf die innerörtliche Baustelle – über Moorstraße, Calberlaher und Haustenbecker Straße. Der Grund: Für die geplante Erweiterung des Gewerbegebiets Ost brauche es ein zusätzliches Regenrückhaltebecken. Das soll im Gegensatz zum Baugebiet aber nördlich der K 114 angesiedelt werden. Das Regenwasser müsse per Rohrleitung, die knapp einen Meter durchmisst, dorthin geführt werden – und zwar unter der Kreisstraße hindurch. Die Installation lasse sich nur bei Öffnung der Asphaltdecke erledigen.

Einmütige Zustimmung erfuhr das Sanierungskonzept für das Freibad Edesbüttel. Die Planungen mit Edelstahleinlagen und neuer Badewassertechnik sollen bald in Angriff genommen werden, damit sie bei der Zusage von Fördermitteln (bis zu 45-prozentig möglich) schnell umgesetzt werden können. Die Kosten werden auf insgesamt 3,5 Millionen Euro geschätzt.

Apropos Kosten: Horst-Dieter Hellwig (UWG) pochte darauf, im Haushalt 2021 Ausschau nach Einsparmöglichkeiten zu halten – und blieb an den 10.000 Euro für ein neues, digitales Glockenspiel des Rathauses hängen. „Das ist ein kleiner Anfang.“ Schließlich könne man ja nicht an Brandschutzmaßnahmen sparen – die in der Realschule Calberlaher werden mehr als eine halbe Million Euro verschlingen. Doch Ausschuss-Vorsitzende Marianne Marschhause (SPD) entgegnete: „Das Glockenspiel haben wir schon öfter geschoben. Es ist defekt.“ Es blieb beim Haushaltsansatz.