So war das nicht geplant: Neue Probleme bei den Arbeiten an der Kanalisation in der Isenbütteler Hauptstraße führen zu zusätzlichen Verzögerungen bei der Großbaustelle. „Damit ist der Zeitplan leider nicht mehr zu halten“, teilte Bürgermeisterin Tanja Caesar in ihrem Baustellen-Newsletter am Montag mit.

Hauptstraße in Isenbüttel im Herbst 2020. Foto: Reiner Silberstein Vor Wochen erst hatte es einen beträchtlichen Mehraufwand bei der Verlegung der neuen Trinkwasserleitungen gegeben, jetzt kommen auch noch unerwartete Probleme beim Kanalbau hinzu, schreibt Caesar. „Zum einen haben sich die Leitungen in den Nebenanlagen als enger und vielfältiger erwiesen als ursprünglich angenommen, zum anderen sind neue Schäden entdeckt worden. Und zu allem Überfluss sind die Kanalrohre auch noch unsachgemäß verlegt worden.“ Keine Hochborde vor Weihnachten in Sicht Alles in allem führe das dazu, dass die Hochborde nicht wie vorgesehen bis Weihnachten eingebaut sein werden – sprich: Die Fußgänger sind etwas länger dazu angehalten, achtsam an der Hauptstraße entlang zu gehen. Caesar: „Auch die Realisierung der Tragschicht aus Asphalt im aktuellen Baustellenbereich wird sich nicht fristgerecht umsetzen lassen. Dadurch wird die Hauptstraße in diesem Kalenderjahr nicht mehr durchgängig befahrbar sein.“ Der letzte Arbeitstag der Baufirma in diesem Jahr sei vermutlich der 23. Dezember. Die Wiederaufnahme der Arbeiten sei – abhängig von der Witterung – für den 11. Januar geplant. Bis dahin bleibe die Hauptstraße auf Höhe der Grundstücksnummern 23 und 24 wohl gesperrt.