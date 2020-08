Auto in drei Teile gerissen: Fahrer starb bei Unfall bei Gifhorn

Das Fahrzeug, ein Ferrari, wurde in drei Teile gerissen, ein Teil wickelte sich um den Baum, Fahrzeugteile wurden auf den anliegenden Acker geschleudert.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der K64 kam am frühen Sonntagabend ein Mensch ums Leben. Der nach Sichtung des Personalausweises 39-jährige Gifhorner fuhr alleine gegen 18.40 Uhr aus Isenbüttel Richtung Wasbüttel, als er rund 100 Meter nach einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum fuhr. Dabei wurde das Fahrzeug, ein Ferrari, in drei Teile gerissen, ein Teil wickelte sich um den Baum, Fahrzeugteile wurden auf den anliegenden Acker geschleudert.

Tödlicher Unfall im Landkreis Gifhorn: Fahrer schleudert auf die Fahrbahn – Notarzt kann nichts mehr tun

In drei Teile gerissen wurde der Ferrari bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Isenbüttel und Wasbüttel. Foto: Burkhard Ohse / ohs

Der Fahrer wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Der Ersthelfer, ein Notarzt, konnte nichts mehr ausrichten, sagte Einsatzleiter Björn Kötsch. Die Ortsfeuerwehren aus Isenbüttel und Wasbüttel waren mit 40 Einsatzkräften neben zwei Rettungswagen und Notarzt ausgerückt. „Auch für uns gab es nicht mehr viel zu tun. Wir haben nach den Batterien geschaut und die Straße gesperrt“, erklärte Kötsch.

Polizei geht von erheblicher Geschwindigkeitsüberschreitung aus

Die Ursache des Unfalls ist unbekannt, Bremsspuren gab es auf der trockenen Fahrbahn nicht. Laut Polizei ist aber von einer erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung des Fahrers auszugehen. Auf der Kreisstraße ist an dieser Stelle Tempo 100 erlaubt. Am Wagen entstand Totalschaden. Weitere Fahrzeuge waren nicht in den Unfall involviert.

