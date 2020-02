Isenbüttel streitet um Erhöhung von Grund- und Gewerbesteuer

Um auf gleichbleibendem Niveau in die Infrastruktur investieren zu können, will Isenbüttel an der Steuerschraube drehen. Die Pläne der Verwaltung, die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer um 40 auf 400 Punkte von Hundert anzuheben, lösten im Finanzausschuss eine kontroverse Diskussion um die...