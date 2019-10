Einbrecher stehlen tagsüber Halskette in Calberlah

Die Täter öffneten gewaltsam eine rückwärtige Terrassentür des Hauses in der Straße Am Großen Feld.

Nur geringe Beute machten bislang unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus am Dienstag in Calberlah. Der Einbruch ereignete sich zwischen 7.20 und 14.40 Uhr, während die Bewohner nicht zu Hause waren. Die Täter öffneten gewaltsam eine rückwärtige Terrassentür des Hauses in der Straße Am Großen Feld. Aus einer Parterrewohnung stahlen sie laut Mitteilung der Polizei eine Halskette im Wert von 100 Euro. Zeugen sollen sich bei der Polizei melden: (05304) 91230. red