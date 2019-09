Badestrand am Tankumsee im futuristischen Lichtergewand

Das Spektakel „Tankumsee in Flammen“ hätte auch gut als Kulisse für einen Science-Fiction-Film dienen können. Tausende Besucher strömten am Samstagabend an den Strand, der in Unmengen bunter LED-Lichter, krachendes Feuerwerk und wummernde Disko-Rhythmen getaucht war. Stelzenläufer in...