Die DLRG in Isenbüttel warnt vor Badeunfällen

Im Rahmen seiner Sommertour war der SPD-Landtagsabgeordnete Philipp Raulfs zu Gast bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), heißt es in einem Bericht an die Presse. Die DLRG ist ein Verein, der mit seinen 1,8 Millionen Mitgliedern überall in Deutschland durch aktive Rettungsarbeit aus...