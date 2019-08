Lakeview-Festival am Tankumsee: Party im strömenden Regen

Isenbüttel. Den widrigen Umständen mit Leidenschaft getrotzt: Beim Lakeview-Festival am Tankumsee kämpfen die Musiker gegen Regen und Zuschauermangel an.

Den Applaus hatten sich die Künstler hart verdient: Beim erstmals stattfindenden Lakeview-Festival mussten die Musiker gegen Zuschauermangel und Regen ankämpfen. Dabei lockte das Open Air mit einem vielversprechenden Aufgebot an den Tankumsee.

Chartlisten-Stürmer Mathea und Josh sollten das Musikspektakel ebenso rocken wie die Wolfsburger „Voice-of-Germany“-Teilnehmer Ayke Witt und Fabian Riaz.

Los ging es zunächst am Nachmittag mit den Braunschweiger Newcomern von Maniax, die mit ihrem selbstbetitelten Mix aus „Rockfilet mit Poppüree“ von jeder Menge ausschweifender Nächte und Selbstfindungsstress zu erzählen hatten. Den Blick auf die nahezu leere Wiese vor der Bühne ignorierten die jungen Musiker ebenso wie anschließend Kroner mit trotziger Leidenschaft. Wie die Faust aufs Auge passte dazu die vertonte Erkenntnis des Songschreibers: „Erst wenn es schwer ist, dann wird es auch spannend!“.

Mit ihrer ganz eigenen Version von Ed Sheerans Hit „Shape of you“ wusste das neugefundene Duo Witt/Riaz in überzeugender Gesangsharmonie zaghafte Tanzversuche im noch immer schmalen Publikum zu forcieren. Nach wolkenverhangenem Sonnenuntergang startete die Österreicherin Mathea ihren energiegeladenen Auftritt. Mit tiefem Griff in die Kiste voller Emotionen, großen Gesten und mitreißend-dramatischen Songs lockte die die 21-Jährige ihr Publikum nah an die Bühne. Wo endlich der Funke bei denen übersprang, die doch noch gekommen waren, wohl auch, um zu später Stunde zu Joshs Superhit „Cordula Grün“ und seiner charmant-rauen Rock-Show samt Wiener Schmäh abzufeiern. Das Ganze unverdrossen tanzend, na klar, in mittlerweile strömendem Regen.