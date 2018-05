Kinder trainieren mit VfL-Profis

Ex-Profi-Fußballspieler und Trainer Roy Präger und Sportwissenschaftler Stephan Kettner vom VfL Wolfsburg wussten am Dienstag die Kinder in der DRK-Kita am Wendhof in Isenbüttel zu begeistern: „Heute sind wir ein großes Team!“, so Präger, „los, machen wir den Checker!“ So startete der Aktionstag...