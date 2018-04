Hier dreht sich alles um Filmkameras

Die nächste Szene im Kinomuseum ist im Kasten: Am kommenden Sonntag startet die neue Saison in den Räumen am Vollbütteler Sportplatz. Diesmal dreht sich dort alles um die Geräte, die die Bewegtbilder auf Film einfangen: die Kameras. „Seit Jahresbeginn sind wir am Wirbeln“, berichtet der Vorsitzende der Freunde und Förderer des Museums für Kinematographie, Peter Schade-Didschies. Und das war anstrengend...