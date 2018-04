Briefe und Bilder aus Calberlah fliegen ins Weltall

Seit Ostermontag ist der Landkreis Gifhorn im Weltraum vertreten, um genau zu sein: Die Oberschule in Calberlah (ab Sommer Realschule). Denn an Bord der Falcon-9-Rakete der Firma Space X, die vor zwei Tagen in Cape Canaveral/USA startete, sind Briefe und Bilder der Schüler aus der Samtgemeinde...