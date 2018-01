Die Polizei sucht einen flüchtigen Unfallfahrer

Calberlah Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am vergangenen Samstag in Calberlah ereignet hat. Wie es im Polizeibericht heißt, habe eine Frau aus dem Ort ihren VW Golf gegen 19 Uhr auf dem Parkstreifen an der Hauptstraße, Höhe Hausnummer 46, in Fahrtrichtung Wolfsburg...