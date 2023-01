Barwedeler Dorfwandern stößt auf große Resonanz

Der von der Ortsfeuerwehr Barwedel organisierte Wandertag „Rund um Barwedel“ hat auch nach der coronabedingten zweijährigen Zwangspause nichts von seiner Attraktivität verloren. Vor dem Feuerwehrhaus hatten sich 70 Teilnehmende eingefunden, um nach dem Weihnachtsfest, „den Feiertagsspeck“, wie es einige aus der Wandergruppe formulierten, abzulaufen.

Kai Plankmann und Melanie Meinecke führten die Wanderung an

Auf dem Sammelplatz begrüßte Ortsbrandmeister Kai Plankemann die Wanderer. Darunter auch Bürgermeisterin Melanie Meinecke. Ein Jahr im Amt, setzt sie die Feuerwehr-Wandertradition fort, indem sie wie alle ihre Amtsvorgänger zuvor, gemeinsam mit dem Ortsbrandmeister die Strecke anführt.

Unterwegs gab die Bürgermeisterin Erläuterungen

„Gut dreizehn Kilometer Wegstrecke haben wir heute zu absolvieren“, so der Ortsbrandmeister. Und die führte die Wanderer zuerst auf dem Wirtschaftsweg am Osterfeuerplatz ,,Dannebusch’’ vorbei, um dann mit einem Linksschwenk in Richtung Fischteich weiterzuwandern. Unterwegs gab die Bürgermeisterin Erläuterungen. So unter anderem an der Stelle in der Nähe zum Fischteich. „Im Zuge des laufenden Flurbereinigungsverfahrens Vogelmoor“, sagte die Bürgermeisterin, „wurde der asphaltierte Wirtschaftsweg neu ausgebaut. Er hat eine Betondecke bekommen. Im kommenden Frühjahr ist dann mit Einschränkungen am Langen Wiesenweg zu rechnen. Auch dieser wird im Rahmen der Flurbereinigung mit einer Schotterdecke versehen ausgebaut.“

Auf dem Hof von Thomas Burgstaller gab es Verpflegung

Nach der Überquerung der Bundesstraße 248 führte die Wanderstrecke an der Vogelmühle entlang über die befestigten Feldwege in die Waldstücke der ausgedehnten Barwedeler Heide hindurch bis auf das unweit der Gemarkungsgrenze zu Grußendorf gelegene Grundstück von Feuerwehrmitglied Thomas Burgstaller. Auf dessen Hof hatte das Verpflegungsteam der Feuerwehr eine Feldküche eingerichtet.

Am Mittagsrastplatz wurde gewendet

Hier wartete die aufgebaute Feldküche mit lecker schmeckender Erbsensuppe auf die ankommende Wandergesellschaft. Der Mittagsrastplatz war zugleich auch der Wendepunkt der Marschstrecke.

