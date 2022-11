Bauarbeiten bei Gifhorn: Bundesstraße 4 ab Montag gesperrt

Gifhorn. Die Bundesstraße 4 bei Gifhorn wird Montag und Dienstag gesperrt. Grund dafür sind Arbeiten an der Straße. Das müssen Sie wissen.

Die Bundesstraße 4 wird am Montag und Dienstag bei Gifhorn gesperrt.

Wegen dringender Instandsetzungsarbeiten auf der Ortsumgehung von Gifhorn der Bundesstraße 4 wird diese am Montag, 14. November, und Dienstag, 15. November, in Fahrtrichtung Lüneburg voll gesperrt. Die Arbeiten konzentrieren sich auf den Bereich der fest installierten Blitzeranlage, wo sich Schleifen und Sensoren im Fahrbahnbelag befinden, informiert die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Der Verkehr in Fahrtrichtung Braunschweig wird durch die Bauarbeiten nicht beeinträchtigt.

Gesperrt wird die B4 in Fahrtrichtung Norden am Montag gegen 7 Uhr zwischen der Einmündung zur Landesstraße 292 (Gifhorn-Süd/Abfahrt Isenbüttel) und der Auf- und Abfahrt Heidland. Die Umleitung für den Pkw-Verkehr erfolgt über die Braunschweiger Straße und die Alfred-Bessler-Straße zurück zur B4. Der Lkw-Verkehr wird hingegen wegen der Höhenbegrenzung im Bereich der Bahnunterführung auf der Braunschweiger Straße großräumig umgeleitet. Die Lkw-Umleitung wird ab dem B4-Bahnübergang bei Ausbüttel ausgeschildert. Sie führt über die L320 nach Leiferde und dann weiter über die L283 und B188 zurück zur B4.

red

