Lkw brennt auf B4 im Kreis Gifhorn – Autofahrer stoppen Fahrzeug

Autofahrer haben am Sonntagabend gegen 23.15 Uhr einen Lkw mit Sattelauflieger und brennenden Reifen auf der Bundesstraße 4 in Höhe von Wagenhoff an der Krümme gestoppt, da der Auflieger des Lkw an den Hinterreifen brannte. Der Fahrer manövrierte den Lkw in einen Seitenweg in Richtung der Försterei und begann, den Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen.

Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr vor Ort waren die Bremsen heiß gelaufen und hatten so den Brand ausgelöst. „Der Lkw-Fahrer hat durch sein schnelles Eingreifen mit dem Feuerlöscher den Brand klein gehalten. Die Feuerwehrleute haben dann mit Wasser aus den Tanklöschfahrzeug den Brand gelöscht und die Bremsen gekühlt“, berichtet Gemeindebrandmeister und Einsatzleiter der Feuerwehr Torsten Winter aus Wesendorf. Die Schadenshöhe konnte er noch nicht benennen. Der Lkw, der auf der Fahrt nach Hamburg war, wurde abgeschleppt.

