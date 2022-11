Tödlicher Unfall im Kreis Gifhorn: Lkw überrollt Radfahrer

Gifhorn. Der 88-Jährige ist am Vormittag in Rühen aus bislang unbekannten Gründen auf der Straße gestürzt. Dann erfasste ihn ein Lkw.

Im Kreis Gifhorn hat sich am Mittwochvormittag ein tödlicher Unfall ereignet. Nach Angaben der Polizei fuhr gegen elf Uhr ein 88-Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Giebelstraße in Rühen in Richtung Ortsmitte. Hinter der Einmündung der Lerchenstraße wechselte der Mann auf den dortigen Fußweg, kam dort aus bislang unbekannter Ursache mit dem Fahrrad ins Schlingern und stürzte auf die Fahrbahn. In diesem Moment passierte ein Lkw den Radfahrer, dieser stürzte zwischen die Achsen des Aufliegers, wurde überrollt und dabei tödlich verletzt.

Die Polizei Brome nahm noch am Unfallort die Ermittlungen zum Hergang auf und befragte anwesende Zeugen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße für den Verkehr gesperrt.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten aus Niedersachsen:

Unfallflucht in Isenbüttel

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat im Vorbeifahren ein in der Gartenstraße in Isenbüttel geparktes Auto beschädigt. Der Unfall ereignete sich im Zeitraum vom 27. Oktober, elf Uhr, bis 28. Oktober, acht Uhr. An dem ordnungsgemäß geparkten VW Tiguan entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt vom Ort. Anhand des Schadensbildes am Tiguan ist davon auszugehen, dass es bei dem benutzten Fahrzeug um einen Fahrrad oder Kleinkraftrad gehandelt hat. Hinweise: (05304) 91230.

