Ehra-Lessien. Gruselspaß in der Geflüchtetenunterkunft Ehra-Lessien: Aus Kürbissen haben Kinder und Jugendliche Grimassen geschnitzt. Halloween kann kommen...

Kinder und Jugendliche in der Geflüchtetenunterkunft Ehra-Lessien feierten Kürbisfest.

Geflüchtetenunterkunft Kinder und Jugendliche feiern in Ehra-Lessien Kürbisfest

Gruselige Grimassen und kreative Kürbisse: Mit einem Kürbisfest endete am Freitag das Herbstferienprogramm in der Geflüchtetenunterkunft in Ehra-Lessien.

Höhepunkt des Herbstferienprogramms in Ehra

Das Herbstferienprogramm in der dunklen Jahreszeit haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wohnanlage im Zusammenspiel mit den Beschäftigten der LEB und der Impulse GmbH in Ehra-Lessien so farbenfroh wie möglich mit herbstlichen Bastelaktionen gestaltet. Höhepunkt des Programms war das Kürbisfest für alle Kinder und Jugendlichen, die derzeit auf der Anlage leben.

Rund 50 Kinder und Jugendliche schnitzten Kürbisse

Wie eine Sprecherin der Gifhorner Kreisverwaltung berichtete, habe die Firma Bemacon Objektbetreuung dafür mehr als 100 bunte Kürbisse gespendet, die die rund 50 Kinder mit gruseligen Grimassen verzieren konnten und gemeinsam mit den Eltern oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Unterkunft ausschnitzten. Dabei sind viele kreative Kürbisse entstanden, die zum Halloween am 31. Oktober nun die Anlage schmücken können. Abgerundet wurde das herbstliche Kürbisfest mit Würstchen vom Grill und Stockbrot backen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de