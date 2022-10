Bauarbeiten: Behinderungen zwischen Ettenbüttel und Gerstenbüttel

Ab dem 1. November wird die Landstraße 283 zwischen Ettenbüttel und Gerstenbüttel saniert. Die Bauarbeiten in der Gemeinde Müden (Aller) dauern voraussichtlich bis Mitte Dezember, erklärt die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr.

Von Dienstag an werden zunächst die Randstreifen befestigt. Der Verkehr wird halbseitig mithilfe einer Behelfsampel an der Baustelle vorbei geleitet. Ab dem 30. November erfolgt dann die eigentliche Fahrbahnerneuerung unter Vollsperrung von Ettenbüttel bis einschließlich der Ortsdurchfahrt Gerstenbüttel. Der Verkehr wird in dieser Zeit ab Müden (Aller) über die Landesstraße 299 bis Ahnsen und dann auf die Bundesstraße 188 in Richtung Gifhorn geleitet. Diese Route gilt entsprechend umgekehrt in die Gegenrichtung.

Die Kosten der Baumaßnahmen belaufen sich auf etwa 568.000 Euro und werden vom Land Niedersachsen getragen. Witterungsbedingte Verzögerungen seien grundsätzlich möglich.

