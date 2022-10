E-Scooter Fahrer in Gifhorn mit 2 Promille gestoppt

Gifhorn. Ein E-Scooter Fahrer wurde am frühen Sonntagmorgen am Schillerplatz in Gifhorn von der Polizei angehalten. Außerdem gab es einen versuchten Einbruch.

Einbrecher haben versucht, in der Nacht von Samstag auf Sonntag in die Gaststätte Sportlertreff in Wahrenholz einzubrechen. Laut einem Polizeibericht probierten sie, die Terrassentür aufzuhebeln, was jedoch nicht funktionierte.

Die Polizei ermittelt nun. Der mögliche Tatzeitraum liegt zwischen Samstagabend 20.30 Uhr und Sonntagmorgen 9.15 Uhr. Zeugen, die mögliche Hinweise zur Tat haben, sollen sich unter 05376 97656-0 melden.

Alkoholisierter E-Scooter Fahrer verliert Führerschein und bekommt eine Anzeige

Ein Mann und eine Frau aus Gifhorn wurden nach einer E-Scooter Fahrt am frühen Sonntagmorgen am Schillerplatz von zwei Polizisten gestoppt. Die Beamten hielten die zwei Personen an, da nur eine Person auf einem E-Roller fahren darf.

Ein Alkoholtest ergab, dass der Mann zusätzlich noch 2 Promille Alkohol im Blut hatte. Der Mann verlor seinen Führerschein und muss sich einem Strafverfahren stellen.

