Meinersen: Mann stirbt bei Unfall mit Krankenfahrstuhl

Meinersen. Passanten fanden den 81-Jährigen am Sonntag in einem Feldweg-Graben. Jede Hilfe kam zu spät: Der Notarzt stellte nur noch den Tod fest.

In Meinersen ist am Sonntag ein 81-Jähriger bei einem Unfall verstorben.

In Meinersen ist am Sonntag ein 81-jähriger Mann bei einem Unfall tödlich verunglückt. Das berichtet die Feuerwehr der Samtgemeinde. Der Unfall ereignete sich auf einem landwirtschaftlichen Weg in der Nähe des Meinerser Sportplatzes. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Passanten hatten demnach kurz nach 17.30 Uhr den Mann in einem Graben entdeckt. Der 81-Jährige war vorher offenbar mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl vom asphaltierten Weg abgekommen und in den angrenzenden Graben gestürzt.

Meinersen: Mann stirbt noch vor Eintreffen der Feuerwehr

Zwei Rettungswagen und ein Notarzt sowie die Feuerwehren aus Meinersen, Ahnsen und Leiferde wurden alarmiert. „Doch bei Eintreffen der Feuerwehren stand schon fest, dass der 81-Jährige verstorben war“, berichtet ein Sprecher am Montag. Den Feuerwehrleuten unter Leitung des Meinerser Ortsbrandmeisters Kai Ludolf blieb nur noch die Bergung der Leiche und des Krankenstuhls. Nach etwa zwei Stunden rückten die Einsatzkräfte wieder ein.

