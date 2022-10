Kein Führerschein: Gifhorner Polizei stoppt Mann mit 2,5 Promille

Eine Funkstreife der Polizei Wittingen wurde am Samstag gegen 23.30 Uhr in Knesebeck auf ein Auto aufmerksam, das auffällig langsam fuhr. So berichtet es die Polizei. Bei einer Verkehrskontrolle hätten die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrer wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab den Wert von 2,47 Promille.

Es habe sich zudem herausgestellt, dass der Mann nicht im Besitz eines Führerscheins sei. Gegen ihn werden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Kurios: Der 36-Jährige gab zu, den Autoschlüssel von seinem schlafenden Mitbewohner entwendet zu haben, um eine Spritztour zu machen. Daraufhin wurden die Schlüssel sichergestellt und dem rechtmäßigen Besitzer ausgehändigt.

Mehr aus dem Kreis Gifhorn:

Gifhorn: Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Weitere Verstöße entdeckten Beamte am Wochenende in Gifhorn. Bei einer Verkehrskontrolle in der Fallerslebener Straße gegen 5.25 Uhr am Samstagmorgen sei den Beamten deutlicher Alkoholgeruch bei einem 25-jährigen Polo-Fahrer aufgefallen. Ein Test ergab einen Wert von 1,03 Promille.

Bei einer weiteren Kontrolle in der Fallerslebener Straße in der Nacht darauf kontrollierten die Beamten einen BMW-Fahrer. Bei dem 24-Jährigen habe es Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung gegeben. Es folgte eine Blutprobe und die Untersagung der Weiterfahrt. Gegen ihn wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

red

