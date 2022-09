66 Jahre alter Mann starb bei Unfall auf der B4 bei Groß Oesingen

Oesingen. Schwerer Unfall auf der B4 im Gifhorner Nordkreis. Ein 66 alter Mann aus Leipzig starb am Unfallort.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitagnachmittag auf der B4 in der Nähe der Siedlung Mahrenholz bei Groß Oesingen. Ein 66 Jahre alter Mann aus Leipzig starb noch am Unfallort.

Auto geriet auf die Gegenfahrbahn

Der Leipziger war in Richtung Sprakensehl unterwegs und ist aus bislang ungeklärtem Grund auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß er mit einem LKW-Gespann aus Litauen frontal zusammen. In ersten Meldungen hieß es der Fahrer sei eingeklemmt, die Feuerwehr wurde alarmiert. Die Sanitäter des Rettungswagens hatten den Fahrer bereits befreit und mit Reanimierungsmaßnahmen begonnen.

Die Feuerwehr unterstützte und sicherte die Unfallstelle ab. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 66-Jährigen feststellen. Der 53 Jahre alte LKW-Fahrer kam leicht verletzt in eine Klinik. Die Unfallstelle bot ein Bild der Zerstörung. Das Auto des Leipzigers schleuderte um die Achse und stand wieder in Richtung Groß Oesingen. Aus dem LKW lief Diesel aus, das die Feuerwehrleute in Fässer umfüllten um größeren Schaden zu vermeiden.

B4 zwei Stunden voll gesperrt

Insgesamt waren rund 30 Feuerwehrleute aus Groß Oesingen und Wahrenholz unter Leitung des Vize Ortsbrandmeisters Klaus Rieken im Einsatz, dazu zwei Rettungswagen mit Notarzt und ein Rettungshubschrauber. Die Polizei war mit vier Kräften am Ort, die B4 war rund zwei Stunden voll gesperrt. Der Verkehr in Richtung Sprakensehl staute sich bis Groß Oesingen Ortsmitte zurück.

