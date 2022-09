Hankensbüttel: Mann wird mit veralteter Währung betrogen

Ein 26-Jähriger ist am Sonntag nahe Hankensbüttel mit einer Fremdwährung betrogen worden. Wie die Gifhorner Polizei berichtet, wurde der Mann am Abend auf einer Bundesstraße bei Hankensbüttel auf ein Auto mit ausländischem Kennzeichen am Straßenrand aufmerksam. Da der Wagen das Warnblinklicht eingeschaltet hatte, stoppte der 26-Jährige seine Fahrt und bot den beiden Insassen Hilfe an.

„Der Fahrer – er war gut gekleidet und sprach gebrochen Deutsch sowie gutes Englisch – erklärte eine Notlage und bat um einen Währungswechsel“, erklärt die Polizei. Der Täter hatte vier Banknoten in rumänischer Währung, insgesamt 2000 Leu, bei sich und wollte diese in Euro tauschen, um tanken zu können.

Bei Hankensbüttel: Unbekannte Männer fahren nach Betrug weiter

Der Mann erklärte, die 2000 Leu hätten einen Gegenwert von etwa 400 Euro – er würde sie in rund 200 Euro eintauschen. „Schließlich kam es zum Tausch der 2000 Leu und 170 Euro“, so Gifhorns Polizei. Anschließend entfernten sich die beiden Personen in ihrem Mercedes in unbekannte Richtung.

Am Montag wollte der 26-Jährige die Währung, vier 500 Leu-Banknoten, in einer Bank gegen Euro-Banknoten wechseln. Dort erklärte man ihm, dass die Banknoten veraltet und damit praktisch wertlos seien. Gifhorns Polizei rät beim Tausch mit unbekannter Währung „misstrauisch zu sein, im Verdachtsfall eines Betruges rufen Sie umgehend die Polizei“.

red

