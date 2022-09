Solaranlagen geplant Landkreis Gifhorn will rund 1690 Tonnen Kohlendioxid einsparen

Kreishaus I in Gifhorn

Gifhorn. Der Landkreis Gifhorn hat sein Energiesparkonzept aktualisiert und beteiligt sich am Klima-Clever-Tag am 25. September in der Kreisvolkshochschule.