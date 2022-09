2550 Euro für Gifhorner Hospiz Volle Kirche beim Benefizkonzert der Polizei in Gifhorn

Holz- und Blechbläser intonierten am Ende des Konzertes gemeinsam Beethovens Ode an die Freude.

Gifhorn. Das Polizeiorchester aus Hannover spielte ein Benefizkonzert in der St.-Nicolai-Kirche in Gifhorn. Die Spenden von 2550 Euro gehen an das neue Gifhorner Hospiz.