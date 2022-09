Roller landet bei Emmen im Graben – Mann schwer verletzt

Auf der Emmer Dorfstraße ist am Dienstag ein Rollerfahrer von der Straße abgekommen. Er verletzte sich schwer. (Symbolbild)

Ein 60 Jahre alter Wittinger hat sich am Dienstag schwer verletzt – und zwar bei einem Verkehrsunfall im Bereich Hankensbüttel. Wie Gifhorns Polizei berichtet, fuhr der Mann mit seinem Roller über die Emmer Dorfstraße in Richtung Wunderbüttel. In einer Linkskurve kam der Rollerfahrer nach rechts von der Straße ab. Er touchierte einen Grenzstein und kam erst im Gebüsch zum Liegen.

„Zum Unfallzeitpunkt regnete es stark“, erklärt die Polizei. Der 60-Jährige kam mit den schweren Verletzungen ins Gifhorner Klinikum.

Zwischen Grußendorf und Westerbeck: Motorradfahrer kollidiert mit Reh

Bei einem Zusammenstoß mit einem Reh hat sich am Dienstag ein 24-jähriger Gifhorner verletzt. Der Mann war laut Gifhorns Polizei kurz vor 18 Uhr mit seinem Motorrad auf der Landesstraße 289 von Grußendorf in Richtung Westerbeck unterwegs, als ein Reh die Straße kreuzte.

Der Gifhorner konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Er kam leicht verletzt ins Klinikum. Das Reh wurde tödlich verletzt. Am Motorrad entstand ein Schaden von zirka 400 Euro – es musste abgeschleppt werden.

Gamsen: Autofahrerin brettert über Verkehrsinsel

Eine 50 Jahre alte Autofahrerin aus Wittingen hat sich am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Gamsen leicht verletzt. Der Gifhorner Polizei zufolge fuhr die Frau gegen 6.30 Uhr auf der Hamburger Straße in Richtung Zentrum. Kurz vor dem Gebäude der Ortsfeuerwehr Gamsen kam sie mit ihrem Auto nach links von der Straße ab und fuhr über eine Verkehrsinsel.

Dabei beschädigte sie sowohl zwei Verkehrszeichen als auch zwei kleine Straßenbäume, die sich auf der Verkehrsinsel befanden. Das Auto musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Am Wagen entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 3.000 Euro. Die genaue Unfallursache und der Hergang sind nun Teil polizeilicher Ermittlungen.

red

