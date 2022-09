Philharmonic-Volkswagen-Orchestra füllt Gifhorns Stadthalle

Ein musikalisches Highlight erleben und dabei noch etwas Gutes tun: Viele Gäste nutzten diesen Synergieeffekt am Sonntagvormittag und füllten Gifhorns Stadthalle fast ganz.

In gewohnt hoher Qualität spielte das Philharmonic-Volkswagen-Orchestraunter der Leitung von Hans Ulrich Kolf bereits zum 12. Benefiz-Konzert auf, zu dem die Gifhorner Lions eingeladen hatten. Zuvor wurde den Gästen gezeigt, wofür die Spenden „zu 100 Prozent“, wie Sekretär und Vorsitzender des Fördervereins, Dietmar Korzekwa, sagte, verwendet werden.

Spendendosen im Foyer – mit Spendenquittung

Augenscreening, Schulförderprogramme oder Kindergartenplus sind dabei, und Korzekwa hatte auch gleich Ideen, wie man die Spenden steigern könnte. „In der Elbphilharmonie würden Sie für ein Konzert dieser Qualität das Zehnfache bezahlen“, sagte er und verwies auf Spendendosen im Foyer und die Möglichkeit einer Spendenquittung. Der Schwerpunkt der Förderung lag diesmal auf Sozialprojekten des Kinderschutzbunds, der zwei Drittel der erhofften mindestens 8000 Euro erhalten soll und der Aktion Helfen vor Ort – mithin beides regionale Institutionen.

Der Schwerpunkt der Musik lag auf Highlights der Filmmusik und Melodien von Richard Wagner bis Johann Strauss Junior. Zu Beginn intonierte das Orchester die Einleitung zum 3. Akt von Lohengrin, bevor das Publikum von Musik aus der Zauberflöte von Mozart begeistert wurde. Es folgten mit Evita und Grease bekannte Filmmusiken von Andrew Lloyd Webber und Warren Casey und Jim Jacobs, ehe es mit Alexander Borodin und dem Dans Polovtsiennes Nr. 2 in die Pause ging.

Danach folgten Mission Impossible, The Lord of the Ring und der Star-Wars-Main-Titel. Den Abschluss machten dann verschiedene Stücke von Strauss von Unter Donner und Blitz bis zum Kaiser-Walzer.

