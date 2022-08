Musikalische Früherziehung in Calberlah und Meine

Calberlah/Meine. Die Kreismusikschule Gifhorn bietet in Calberlah und Meine musikalische Früherziehung für Kleinkinder an. Es gibt noch freie Plätze!

Wenige Restplätze für den beliebten Unterricht der „Musikalischen Früherziehung“ für die Kleinsten im Alter von zwei bis sechs Jahren gibt es derzeit noch an den Standorten in Calberlah und Meine. Zu den bekannten Stundeninhalten gehören Singen und Sprechen, Bewegen und Tanzen, Musikhören und Instrumentalspiel.

Das Niveau und die Themen orientieren sich am Alter und den Erfahrungen der Kinder. In den Eltern-Kind Gruppen sind die Eltern die aktiven Teilnehmer. Ihr aktives Mitmachen ist maßgebend für die Übermittlung der Freude an Musik an das Kind. Ein Einstieg ist jederzeit noch möglich.

Grundschule Meine in der Schulstraße 83: bis 4-jährige, montags 15 bis 15.45 Uhr, 5 bis 6-jährige, montags 16 bis 16.45 Uhr, 2 bis 3-jährige (Eltern-Kind-Unterricht), montags 17 bis 17.45 Uhr.

Realschule Calberlah in der Schulstraße 32: bis 3-jährige (Eltern-Kind-Unterricht), montags 15.30 bis 16.15 Uhr, 3 bis 4-jährige, montags 16.20 - 17.05 Uhr, 5 bis 6-jährige, montags 17.15 - 18.00 Uhr.

Ein unverbindliches Anmelden ist online auf der Homepage www.kms-gifhorn.de unter dem Reiter „Freie Plätze – sofort verfügbarer Unterricht ohne Warteliste“ möglich. Fragen beantwortet die Kreismusikschule auch gerne telefonisch unter (05371) 9459 771.

red

