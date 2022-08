Motorradfahrer tödlich verletzt – tragischer Unfall in Calberlah

Zu einem tragischen Verkehrsunfall ist es heute Morgen in Calberlah gekommen. Ein 47-Jähriger befuhr mit seinem Motorrad gegen 7:15 Uhr die Hauptstraße von Wolfsburg aus kommend in Richtung Gifhorn. In die entgegengesetzte Richtung fuhr eine 35-Jährige in ihrem Seat.

Von der Hauptstraße wollte sie schließlich nach links in die Bahnhofstraße einbiegen. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem Motorrad, dessen Fahrer dadurch tödliche Verletzungen erlitt. Die drei Insassen des Seat blieben unverletzt.

Sowohl das Motorrad als auch das Auto wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Straße war während Unfallaufnahme für über drei Stunden voll gesperrt. Der Unfallhergang ist Teil der polizeilichen Ermittlungen. Durch die Staatsanwaltschaft Hildesheim wurde ein Unfallsachverständiger beauftragt.

