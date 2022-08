Täter in Gifhorn mit Betrug über Whatsapp erfolgreich

Gifhorn. In eine Sportsbar brachen Täter in der Nacht zum Sonntag ein. Vor einer Schule gab es am Freitag eine Tempokontrolle.

In Gifhorn hat ein Mann am Wochenende eine vierstellige Summe an seine vermeintliche Tochter überwiesen (Symbolfoto).

Zu einem schadensträchtigen Betrug ist es am vergangenen Wochenende in Gifhorn gekommen. Ein 76-Jähriger erhielt laut Polizei eine Whatsapp-Nachricht, angeblich von der Tochter. Diese gab vor, ihr Handy sei defekt, daher habe sie eine neue Nummer. Nach einigen Fragen zum Wohlbefinden und was am Wochenende geplant sei, kam es seitens der angeblichen Tochter zur Bitte um eine Überweisung. Im Glauben mit der echten Tochter zu schreiben, überwies der der Mann eine mittlere, vierstellige Summe an eine deutsche Iban. Erst später stellte sich in einem Telefonat mit der richtigen Tochter der Betrug heraus.

Die Polizei gibt folgende Tipps zum Schutz: Wenn Sie von einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie diese nicht automatisch ab. Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach, am besten persönlich. Geldüberweisungen über Whatsapp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

Einbruch in Gifhorner Sportsbar – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte sind in der Nacht zu Sonntag in eine Sportsbar an der Braunschweiger Straße in Gifhorn eingebrochen. Nachdem sich die Täter gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft hatten, stahlen sie eine Geldkassette mit Bargeld, so die Polizei. Anschließend verließen sie den Tatort unerkannt.

Die Polizei Gifhorn sucht Zeugen, die in der Nacht oder am frühen Sonntagmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich bemerkt haben. Hinweise unter (05371) 9800.

Tempokontrolle vor Gifhorner Kindergarten und Schule

Beamte der Polizei Gifhorn haben am vergangenen Freitag auf dem Pommernring in Gifhorn das Tempo zahlreicher Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Dort befindet sich laut Polizei sowohl ein Kindergarten als auch eine Grundschule, die zulässige Höchstgeschwindigkeit liegt bei Tempo 30.

In der einstündigen Messung, die im Zeitraum des Schulbeginns stattfand, wurden 11 Geschwindigkeitsverstöße und drei Ordnungswidrigkeiten wegen eines nicht angelegten Sicherheitsgurtes festgestellt. Auf die Fahrerinnen und Fahrer kommen Verwarnungsgelder und in zwei Fällen auch Bußgelder zu. Ein 57-Jähriger wurde mit Tempo 55 gemessen. Dies zieht eine Geldbuße in Höhe von 115 Euro sowie einen Punkt nach sich.

