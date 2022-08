Gifhorn: Zeuge erkennt Taschendiebe wieder – Polizei greift ein

Gifhorn. In Schwülper hat die Polizei am Mittwoch zwei Verdächtige aufgegriffen. Sie fand Taschen voller Bargeld bei dem Mann und der Frau.

Seit geraumer Zeit warnt die Gifhorner Polizei vor Diebstählen von Geldbörsen aus Handtaschen, Bekleidung und Einkaufskörben in Supermärkten. Die Täterinnen und Täter agieren im gesamten Landkreis, zu den Geschädigten gehören vornehmlich ältere Menschen.

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnten nun zwei Tatverdächtige festgestellt werden. Der Zeuge informierte die Polizei am Mittwochnachmittag, er habe in einem Markt in Schwülper eine Frau wiedererkannt, die in den jüngst vergangenen Tagen vermutlich Geldbörsen von Kundinnen und Kunden des Supermarkts gestohlen hatte. „Die Frau war inzwischen in ein Auto gestiegen und hatte das Gelände des Markts verlassen“, erklären Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Mitteilung.

Gifhorner Polizei findet Taschen voller Bargeld bei Verdächtigen

Die Beamten konnten das beschriebene Fahrzeug demnach an einem nahe gelegenen Drogeriemarkt entdecken. Am Steuer saß ein Mann – die beschriebene weibliche Person fanden die Polizisten in einem benachbarten Bekleidungsgeschäft.

Die Polizei stellte im Anschluss eine vierstellige Summe an Bargeld sicher, die sich in den mitgeführten Taschen der beiden Tatverdächtigen befanden.

Sowohl die Frau als auch der Mann wurden erkennungsdienstlich behandelt und zu den Tatvorwürfen vernommen. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim ordnete für das erwartete Gerichtsverfahren gegen die 44-jährige Beschuldigte eine Sicherheitsleistung an. „Den Betrag konnte die Frau stellen, sie wurde anschließend aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.“

Die Ermittlungen wegen des Verdachts mehrerer Diebstahlstaten gegen die beiden Personen führt der Zentrale Kriminaldienst unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Hildesheim weiter. Bereits am Donnerstag wurde der 48-jährige Mann in einem beschleunigten Verfahren vor dem Amtsgericht Hildesheim wegen einer zurückliegenden Verwertungstat zu einer Freiheitsstrafe verurteilt.

red

