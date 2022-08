Gifhorn: 22-Jähriger wegen versuchten Totschlags vor Gericht

Wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung muss sich in 22-Jähriger vor dem Landgericht Hildesheim verantworten. Am 19. September beginnt der Prozess gegen ihn.

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am 21. März gegen 15.25 Uhr in der Bahnhofsstraße in Gifhorn mit einem anderen Mann in Streit geraten zu sein. Dabei soll er eine Bierflasche zerschlagen und mit dem zerbrochenen Flaschenhals auf die andere Person losgegangen sein. Während der Auseinandersetzung soll der Angeklagte dem Mann mit mindestens zwei Stichen in Richtung des Oberkörpers attackiert haben, wodurch dieser an der linken Wange und am Oberarm verletzt wurde.

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Armverletzung soll bei der Abwehr eines gegen den Körper geführten Stiches entstanden sein. Weil der Mann viel Blut verloren haben soll, seien die Schnittverletzungen zumindest potenziell lebensbedrohlich gewesen, heißt es in der Mitteilung des Landgerichts.

Andere Personen trennen beide Kontrahenten

Der Angeklagte soll also tödliche Verletzungen des Mannes billigend in Kauf genommen haben. Nachdem andere Personen eingegriffen hätten, soll der 22-jährige Angreifer noch versucht haben, mit Fäusten auf den verletzten Mann einzuschlagen. Dieser wiederum soll den Angeklagten mit Steinen beworfen haben, bis andere Personen die beiden letztlich trennten.

Der Angeklagte wurde am 21. März festgenommen und befindet sich seither in Untersuchungshaft, schreibt das Gericht abschließend. Der Prozess beginnt um 9 Uhr und ist erst einmal bis Mitte Oktober angesetzt.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de