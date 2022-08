Gifhorn. Am Freitag findet an der Flutmulde in Gifhorn die letzte Veranstaltung des Jugendkultursommers statt. Der Eintritt für die Waldlichtparty ist frei.

Jugendkultursommer geht zu Ende Waldlichtparty findet an der Flutmulde in Gifhorn statt

Illuminierte Bäume, Kerzenlicht und Pop Balladen auf der Gitarre - am Freitag, 26. August, von 20 bis 22 Uhr wird es nochmal stimmungsvoll um das Jugendhaus auf der Flutmulde. Der Kinderschutzbund, das Queere Netzwerk und das Jugendteam der Flutmulde laden am Ende der Sommerferien zu einer Waldlichtparty auf das Gelände an der Winkeler Straße in Gifhorn ein.

Laut gemeinsamer Pressemitteilung der Organisatoren, werden auf einer kleinen Waldbühne zwei junge Gifhorner Talente mit Balladen und Liebesliedern zu sehen und hören sein. Dana Holicki, die schon beim Altstadtfest am Sonntag überraschend einen Auftritt hatte, freut sich auf den Auftritt: „Ich liebe Wohnzimmer Pop und möchte gerne gute Laune verbreiten“. Sie tritt gemeinsam mit Max Sander auf. Beide machen schon viele Jahre Musik und haben Band Erfahrungen, nun treten sie bei der Waldlichtparty zum ersten mal gemeinsam auf.

Zusätzlich zum Musikprogramm soll es auch ein Lagerfeuer mit Stockbrotbacken und einige Überraschungseinlagen für die jugendlichen Gäste geben. Der Eintritt, die Getränke und die Hot Dogs sind für die Besucher kostenlos, es gibt aber eine Spendendose für die neue Skateranlage.

Die Organisatoren erklären, dass dies für dieses Jahr die letzte Veranstaltung des Jugendkultursommers auf der Flutmulde sei.

