(Archivbild) Am Bahnübergang an der Braunschweiger Straße gab es einen Unfall. Bei starkem Verkehr hielt eine Frau direkt unter der Bahnschranke an.

Polizei Gifhorn Unfall am Bahnübergang in Gifhorn

Am Bahnübergang an der Braunschweiger Straße ist es am Montagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte eine Golf-Fahrerin aus Richtung Süden von der Braunschweiger Straße nach links in die Bahnhofstraße einbiegen. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens staute sich der Verkehr vor dem Golf. Die Fahrerin hielt den Bereich des Bahnübergangs jedoch nicht frei, stoppte unter der Schranke, sodass sich diese auf ihr Auto senkte.

Das Auto wurde dabei beschädigt. Dennoch fuhr die Frau im Anschluss einfach weiter und bog in die Bahnhofstraße ein. Ein Streifenwagen war in der Nähe, nahm die Verfolgung des Golfs auf und stoppte ihn einige hundert Meter weiter. Die 61-Jährige muss sich nun einem Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort stellen. Die Schranke wurde durch den Vorfall nicht beschädigt.

red

