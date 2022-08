Feuerwehren im Landkreis üben den Ernstfall

Zu Übungszwecken führten die Feuerwehren im Boldecker Land und in Papenteich in der vergangenen Woche eine Alarmübung durch.

Für die Übung des Feuerwehrzuges Ost im Boldecker Land war am Freitag folgendes Szenario simuliert worden: Im Maschweg in Jembke kam es bei Heizungsarbeiten im Keller zu einer Verpuffung. Der Brand breitete sich schnell aus. Zwei Handwerker wurden im Heizungsraum von den Flammen eingeschlossen, die Besitzer des Hauses retteten sich ins Obergeschoss, konnten von dort aber das Haus aufgrund der Hitze und der Rauchgase nicht mehr verlassen.

Unter Leitung von Karsten Teitge arbeiteten 35 Feuerwehrkameradinnen und Kameraden aus Jembke, Barwedel und Tappenbeck während dieser Übung, teilt Michael Gose als stellvertretender Leiter der Kreisfeuerwehrpressestelle mit. Zunächst übernahm die Ortswehr Jembke, die zuerst im Maschweg eintraf, die Menschenrettung per Leiter aus dem Obergeschoss und rüstete parallel zwei Trupps mit schwerem Atemschutz aus, die sich im komplett verqualmten Gebäude in den Keller zu den zwei vermissten Handwerkern, dargestellt durch Übungspuppen, vorarbeiteten. Mehrere C-Rohre aus einem Tanklöschfahrzeug sowie aus Hydranten wurden zur Brandbekämpfung genutzt. Zusätzlich sorgte ein Überdruckbelüfter für das schnelle Abziehen des Rauches aus dem Gebäude.

Nachdem alle vier vermissten Personen gerettet wurden, wurde die Einsatzübung nach gut einer Stunde durch eine Nachbesprechung am Einsatzleitwagen mit Robin Jung und Klaus Krökel, die die Idee für die Übung hatten, abgeschlossen. Für die Kreispressestelle der Feuerwehr war es zudem die erste Alarmübung, die nach Aufnahme in die Alarm- und Ausrückordnung im Boldecker Land stattfand und so direkt für ein kurzes Übungspressegespräch gemeinsam mit dem Einsatzleiter genutzt werden konnte.

Eine weitere Einsatzübung fand in Adenbüttel in der Samtgemeinde Papenteich statt. Dort wurden verschieden Situationen nach einem Unwetter nachgestellt. Die Einsatzkräfte aus Adenbüttel, Rötgesbüttel, Didderse und Groß Schwülper fuhren zu einem Grundstück in der Straße „Am Walde“. Dort, so sah es die Übung vor, war ein Blitz in ein Wohngebäude eingeschlagen und hatte mehrere Bäume im Garten entwurzelt. Der Dachstuhl des Gebäudes fing daraufhin Feuer. Zwei Bewohner des Hauses waren im Obergeschoss eingeschlossen. Ein weiterer Bewohner war im Garten von dem Unwetter überrascht worden und wurde unter einem umfallenden Baum eingeklemmt.

Diese Übung wurde vom stellvertretenden Ortsbrandmeister Torsten Krause und seinem Kameraden Hannes Keihe realistisch ausgearbeitet. Etwa 50 Kräfte aus den vier alarmierten Ortsfeuerwehren kamen an der Einsatzstelle zusammen. Unter der Leitung von Adenbüttels Ortsbrandmeister Andreas Prieß wurde die Menschenrettung und Brandbekämpfung durch Trupps mit Atemschutz im Inneren des Gebäudes eingeleitet.

Insgesamt waren dabei drei Trupps im Einsatz, die die vermissten Personen aus dem Obergeschoss retteten und das Feuer mit C-Rohren bekämpften. Neben einer Übungspuppe stellte sich Hannes Keihe selbst als Darsteller für dieses Szenario zur Verfügung. Parallel dazu wurde der eingeklemmte Bewohner im Garten mittels hydraulischem Geräts befreit. Vor dem Haus wurde ein Leiter als zweiter Fluchtweg in Stellung gebracht. Wie in Jembke kam auch hier ein Hochdrucklüfter zum Einsatz, um den Rauch aus dem Gebäude zu leiten.

Nach dem Abschluss der Lösch- und Rettungsmaßnahmen der drei Feuerwehrtrupps konnte die Übung nach gut einer Stunde beendet werden. Es folgte eine Nachbesprechung am Feuerwehrhaus in Adenbüttel, heißt es in dem Bericht abschließend.

