Franziska May und Axel Scholz werden mit einem Gottesdienst am 28. August in der St. Spephani-Kirche als neues Pastorenpaar eingeführt.

Meine/Grassel. Das Pastorenpaar Franziska May und Axel Scholz tritt in Meine und Grassel gemeinsam sein Amt an. Der Einführungsgottesdienst ist am 28. August.