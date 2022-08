Gifhorner Polizei stellt Fahrräder sicher – Besitzer gesucht

Gifhorn. Die Gifhorner Polizei fand mehrere Fahrräder in Gifhorn und Bokensdorf. Nun werden die Besitzer gesucht.

Ein schwarz-grünes Mountainbike von Exte fand die Polizei in Gifhorn.

Ein Silber-Violettes Kinderrad von Pegasus stellte die Polizei in Gifhorn sicher.

In Gifhorn fand die Polizei ein Silber-Blaues Kinderrad von Conway.

Die Polizei stellte ein graues Mountainbike in Bokensdorf sicher.

Die Polizei Gifhorn hat mehrere Fahrräder gefunden. In Bokensdorf stellte sie laut einer Pressemitteilung ein graues Mountainbike mit Fahrradkorb sicher. Hinweise hierfür nimmt die Polizei Weyhausen unter (05362) 947980 an.

Die Beamten sammelten fünf weitere Fahrräder in Gifhorn ein. Zwei Kinderfahrräder waren in silber-blauer und silber-violetter Farbe. Die übrigen Räder waren ein rotes Damenrad, ein schwarzes Herrenrad und ein schwarz-grünes Mountainbike. Hinweise zu den in Gifhorn gefundenen Fahrrädern können unter (05371) 9800 abgegeben werden. Zu den Hintergründen der Fahrräder hält sich die Polizei derzeit bedeckt.

