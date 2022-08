Mehrere Einbrüche auf Campingplätzen im Kreis Gifhorn

Gifhorn. Auf dem Campingplatz Waldesruh in Wilsche und auf dem Campingplatz Beversee in der Sassenburg sind die Täter eingebrochen. Hoher Schaden.

In der Nacht von Freitag auf Samstag sind Unbekannte in das Verwaltungs- und Gaststättengebäude auf dem Campingplatz Waldesruh in Wilsche eingebrochen. Vermutlich in der Zeit zwischen 2 und 6.30 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zum Verwaltungsgebäude mit angrenzender Gaststätte, indem jeweils die Zugangstüren aufgebrochen wurden, schreibt die Polizei Gifhorn.

In den Objekten hatten es die Täter dann auf Bargeld abgesehen. Der Gesamtschaden an den Objekten sowie dem Diebesgut liegt bei etwa 5000 Euro. Wer in der Nacht verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet hat, melde sich bitte bei der Polizei Gifhorn unter (05371) 9800.

Einbruch am Campingplatz Beversee in der Sassenburg

In derselben Nacht, Freitag auf Samstag, sind bisher unbekannte Personen in das Gebäude der Anmeldung zum Campingplatz Beversee eingebrochen. Nachdem vermutlich zwischen 2 und 9 Uhr die Eingangstür aufgebrochen wurde, durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und entwendeten eine geringe Menge Bargeld, so die Polizei.

Der Schaden an der Tür dürfte hierbei höher als das Diebesgut sein. Wer zur genannten Zeit verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet hat, melde sich bitte bei der Polizei Weyhausen unter (05362) 947980.

