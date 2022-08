Der Volksbund Gifhorn hat einen neuen Kreisvorsitzenden

Gifhorn. Tobias Heilmann übernimmt das Amt des Kreisvorsitzenden des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Gifhorn von Dr. Andreas Ebel.

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Gifhorn hat einen neuen Kreisvorsitzenden. Der Bezirksvorsitzende des Volksbundes, Walter-Johannes Herrmann, übertrug das Amt des Kreisvorsitzenden an Landrat Tobias Heilmann. Er tritt damit die Nachfolge von Dr. Andreas Ebel an, welcher das Amt viele Jahre bekleidete.

Herrmann betonte, dass es besonders wichtig sei, dass diejenigen, die an der Spitze der Verwaltung stehen, solche Aufgaben übernehmen. Es mache sich besonders bemerkbar, wenn der Volksbund Unterstützung bei der Haus- und Straßensammlung benötige.

Die Haus- und Straßensammlung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge findet jährlich von September bis November statt. Mit den Spenden werden u.a. über 2,8 Millionen Kriegsgräber auf 832 Kriegsgräberstätten in 46 Staaten aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg gepflegt. Tobias Heilmann erklärte, dass er die ihm übertragene Aufgabe gerne übernehme und insbesondere die Schul- und Jugendarbeit des Volksbundes im Kreisverband weiter voranbringen wolle.

Der Volksbund organisiert unter dem Motto „Gemeinsam für den Frieden“ sowohl internationale Jugendbegegnungen als auch regionale Schulprojekte, wie die Gestaltung von Geschichts- und Erinnerungstafeln auf Kriegsgräberstätten im Landkreis.

red

