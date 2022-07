Polizei Gifhorn Polizei sucht unbekannten Täter nach Unfallflucht in Gifhorn

Am gestrigen Mittwoch ist es auf dem Parkplatz des Gifhorner Toom-Marktes zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Die Geschädigte stellte ihren VW Touran in gelb-/ goldfarbener Lackierung gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz ab, berichtet die Polizei. Als sie gegen 12.50 Uhr wieder zu dem Fahrzeug kam, sei dies am Heck beschädigt gewesen.

Die Fahrerin oder der Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeugs habe sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt vom Ort entfernt. Zeugen und Hinweisgeber in dieser Sache können sich unter (05371) 9800 bei der Polizei Gifhorn melden.

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

29 Verstöße bei Verkehrskontrolle der Polizei Gifhorn

Zum Umfahren der Baustelle auf der B4 zwischen Gifhorn und Meine wurden offizielle Umleitungsstrecken eingerichtet. Teilweise folgen Verkehrsteilnehmer diesen Routen nicht und fahren durch anliegende Orte, berichtete die Polizei. So auch durch Wasbüttel, dort gilt aktuell ein Durchfahrverbot für Lkw mit dem Zusatz „Lieferverkehr frei“.

Lesen Sie mehr Polizei-Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg:

Brandstifter legen Feuer auf Feld im Kreis Helmstedt

Festnahme nach Mordversuch mit Metallstange in Salzgitter

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Ehra und Barwedel

Dies wurde heute Morgen durch die Polizei Meine kontrolliert. In etwa zweieinhalb Stunden wurden dabei 29 Verstöße festgestellt. Auf die jeweiligen Fahrerinnen und Fahrer der LKW kommt nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro zu.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de