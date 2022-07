Unfall auf Gifhorner Straße bei Isenbüttel: Autos stoßen zusammen

Isenbüttel. Bei dem Unfall wurde am Montagvormittag niemand verletzt. In Tülau haben Unbekannte Baustellenabsperrungen gestohlen. Der Polizei-Überblick.

Auf der Gifhorner Straße bei Isenbüttel – kurz vor der Braunschweiger Straße – hat sich am Montagvormittag ein Auffahrunfall ereignet. Beteiligt waren zwei Autos. Verletzt wurde niemand – allerdings hatte der Unfall und die Bergung für einige Zeit Auswirkungen auf den Verkehr.

Der Feuerwehr gemeldet wurde der Unfall gegen 11 Uhr. Wenige Zeit später konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken.

Gifhorns Polizei bittet um Hinweise zu Einbruch in Jembke

In ein Einfamilienhaus in Jembke sind am vergangenen Wochenende Unbekannte eingebrochen. Laut Gifhorns Polizei durchsuchten die Täter Schränke und Kommoden in einem Zimmer des Wohnhaus in der Wiesenstraße – anschließend flüchteten sie unerkannt. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem frühen Samstagmorgen und Sonntagabend.

Zeugen und Hinweisgeber, die vor oder im Tatzeitraum auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sollen sich unter (05371) 9800 an die Polizei Gifhorn wenden.

Unbekannte stehlen Baustellenabsperrungen in Tülau

Zu einem Diebstahl der Absperrung einer Baustelle kam es bereits in der vorletzten Woche. Unbekannte stahlen laut Gifhorns Polizei sämtliche Baustellenabsperrungen, Warnbaken und Standfüße von einer Baustelle an der Straße Am Schützenplatz in Tülau. Der Gesamtwert des Diebesguts liegt bei etwa 1.000 Euro – der Tatzeitraum erstreckt sich vom 7. bis zum 12. Juli.

„Zum Abtransport der Absperrungen müssen die Täter ein Fahrzeug benutzt haben“, so die Polizei. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Brome unter (05833) 955500 entgegen.

