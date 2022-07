Baustellen im Kreis Gifhorn Baustellen-Alarm: Was Autofahrer im Kreis Gifhorn beachten müssen

Mit Start der Sommerferien am heutigen Donnerstag beginnen auch vielerorts Bauarbeiten auf den Straßen. Hier gibt es einen Überblick über aktuelle Baustellen.

Gifhorn

Die Stadt Gifhorn nutzt die Sommerferienzeit für die lange geplante Asphaltdeckenerneuerung der Wolfsburger Straße. Vom 14. Juli bis 24. August wird die Straße dafür von der Einmündung Eyßelkamp bis zur Einmündung Calberlaher Damm voll gesperrt. Gleiches gilt für die Einmündungen Isenbütteler Weg, Carl-Goerdeler-Ring und Hermann-Ehlers-Ring.

Umleitungen: Nördlich über die K 114, B 188, B 4 und die Braunschweiger Straße und südlich über die Braunschweiger Straße durch Isenbüttel und die K 114. Der Isenbütteler Weg und der Carl-Goerdeler-Ring sind von Norden her erreichbar. Für die Anlieger des Hermann-Ehlers-Rings werden Zu- und Abfahrtsmöglichkeiten über den III. Koppelweg und Spiekerooger Straße möglich sein. Der Fuß- und Radweg ist von der Maßnahme nicht betroffen und kann weiter befahren werden. Die Zufahrten zu den Ladengeschäften an der Wolfsburger Straße, den Kleingärten und zum Autohaus Kühl sind während der Baumaßnahmen passierbar.

Nach der Vollsperrung muss noch bis Mitte September mit Verkehrseinschränkungen durch die Restarbeiten gerechnet werden. Im Vorfeld hatten in der Wolfsburger Straße schon im April die Bauarbeiten für die Errichtung von barrierefreien Bushaltestellen begonnen. Außerdem wurde in den Bereichen, in denen Querungshilfen errichtet werden, die Fahrbahn aufgeweitet. Die Einmündung des Isenbütteler Weges wurde zudem eingeengt und die Gossen saniert.

B 4 zwischen Meine und Rötgesbüttel:

Im Zuge der laufenden Arbeiten zur Fahrbahn- und Radwegerneuerung auf der B 4 zwischen Meine und Siedlung Ausbüttel greift ab heute die Vollsperrung zwischen Meine und Rötgesbüttel.

Es ist der erste von vier Einzelabschnitten, der nun etwa zwei Wochen lang vollgesperrt sein wird. Im Vorfeld gab es in den letzten Tagen schon Arbeiten an den Radwegabschnitten Meine – Rötgesbüttel, Rötgesbüttel – Ausbüttel und Ausbüttel – Siedlung Ausbüttel, wodurch die Fahrbahn halbseitig gesperrt und der Verkehr mittels Ampelanlagen an den Baustellen vorbeigeleitet wurde.

Umleitungen: aus Richtung Braunschweig kommend in Richtung Gifhorn wird der Verkehr über die L 321 bis zum Kreisverkehr Sülfeld und weiter auf die L 292 über Calberlah und Isenbüttel zurück auf die B 4 geleitet. Die Verkehrsführung aus Richtung Gifhorn kommend nach Braunschweig erfolgt gegenläufig.

Über die weiteren Abschnitte will die Landesbehörde noch informieren. Die gesamten Arbeiten sollen Anfang September beendet sein.

B 188 zwischen den Ortschaften Osloß und Dannenbüttel:

Am Freitag, 15. Juli, ist die Sanierung der Ortsdurchfahrt Osloß (B 188) bis auf Kleinigkeiten zwar beendet, sodass die B 188 aus Richtung Weyhausen bis zur Einmündung Scharrkoppelweg wieder befahrbar ist. Dafür startet heute aber der letzte Abschnitt auf der B 188zwischen Dannenbüttel und Osloß. Für die Fahrbahn- und Radwegsanierung wird die B 188 zwischen den beiden Ortsdurchfahrten deshalb voll gesperrt. genau wie der Einmündungsbereich Scharrkoppelweg.

Umleitungen für den Durchgangsverkehr: aus Richtung Gifhorn kommend weiterhin ab der Dragenkreuzung über die K 114 bis zur Anschlussstelle Sandkamp, dort auf die A 39 Richtung Weyhausen und zurück auf die B 188. Aus Richtung Wolfsburg kommend weiterhin ab Weyhausen über die K 28 nach Grußendorf und dort auf die L 289 über Westerbeck zurück auf die B 188. Für Radfahrer gilt: aus Richtung Gifhorn kommend ab Dannenbüttel über Gutsstraße und „Auf dem Sande“ in Richtung Gut Dagebrück über den Elbe-Seitenkanal in Richtung Golfclub über den Oslosser Weg zurück nach Osloß. Aus Richtung Wolfsburg kommend verläuft die Umleitung gegenläufig.

Die Fertigstellung der Arbeiten ist für September geplant.

Rühen B 244/Oebisfelder Straße:

Im Zuge der Sanierung der Ortsdurchfahrt Rühen hat am Mittwoch, 13. Juli, der nächste Abschnitt (B 244/Oebisfelder Straße) begonnen. Der Abschnitt zwischen dem Einmündungsbereich Giebelstraße und dem Ortsausgang Rühen in Richtung Grafhorst ist für rund zwei Wochen voll gesperrt. Geplant ist, am 21. und 22. Juli auch den direkten Einmündungsbereich der Giebelstraße vollzusperren, um den Asphalt einzubauen.

Umleitungen: aus Richtung Grafhorst über die B 188 bis nach Vorsfelde, über die Dieselstraße und die Berliner Brücke zurück auf die B 188 bis zur L 291 nach Tiddische, die K 99 nach Bergfeld und nach Parsau zurück auf die B 244 nach Wittingen. Aus Wittingen kommend entsprechend umgekehrt.

Wenn die Oebisfelder Straße fertig ist, starten die Arbeiten im ersten Abschnitt der L 290 (Hauptstraße). Dieser geht von der Mitte des Denkmalplatzes und bis zum Ortsausgang nach Brechtorf. Eine Durchfahrt ist hier nicht möglich. Zu den weiteren Arbeiten auf der L 290 will die Landesbehörde noch gesondert informieren. Aufgrund der Komplexität der gesamten Baumaßnahme bittet die Landesbehörde zum Schutz der Anwohner alle Verkehrsteilnehmer, sich an die offiziellen Umleitungsstrecken zu halten.

Die gesamten Bauarbeiten werden voraussichtlich bis September andauern.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de