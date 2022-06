B4-Unfall: Autofahrer übersieht Motorrad – zwei Schwerverletzte

Groß Oesingen. Beim Abbiegen in Groß Oesingen hat ein Autofahrer ein entgegenkommendes Motorrad übersehen. Der Fahrer und seine Beifahrerin verunglückten schwer.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagmittag auf der Bundesstraße 4 in Groß Oesingen. Wie die Polizei mitteilt, wurden ein 65-jähriger Motorradfahrer und seine Beifahrerin dabei schwer verletzt.

Gegen 12.48 Uhr befuhr ein 32-Jähriger mit seinem Skoda Superb die B4 in Richtung Norden. Beim Linksabbiegen in die Straße Hohner Weg übersah der Mann den entgegenkommenden Motorradfahrer samt Beiwagen. Beim Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Motorrad verletzten sich der 65-jährige Motorradfahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin schwer. Ersthelfer kümmerten sich um die Verunfallten. Anschließend wurden beide mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der Skoda-Fahrer blieb unverletzt.

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr aus dem Kreis Gifhorn:

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B4 etwa eine Stunde gesperrt. Neben der Polizei waren zahlreiche Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und zwei Notärzte im Einsatz. Die näheren Umstände des Verkehrsunfalls sind Teil polizeilicher Ermittlungen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de