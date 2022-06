Sommernachtskonzerte in der Cappucabana Gifhorn vom 1. Juli bis 26. August: Heinrich Doc Wolf (von links, Künstler), Marion Friemel (Leiterin FBZ Grille), Björn Gasa (Mitglied der Band B and the Rattlesnakes), Christoph Treichel (Sparkasse)und Furkan Aydin (Geschäftsführer Strandbar Cappucabana) sind startklar.