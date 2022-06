Spenden für Hospiz in Gifhorn DRK und Elektro Ohlhoff spenden für Hospizneubau in Gifhorn

Der Bau des neuen Hospizes in Gifhorn schreitet voran, am 1. Oktober soll das Team im 7,3 Millionen Euro teuren Neubau an der Lindenstraße offiziell in Betrieb gehen.

Für das Mammutprojekt haben jetzt Unternehmer Volker Holicki und der DRK-Ortsverein Isenbüttel gespendet. Reinhard Jung und Alexander Michel vom Vorstand der Hospiz-Stiftung Gifhorn nahmen den Geldsegen kürzlich entgegen. Volker Holicki, Geschäftsführer der Firma Elektro Ohlhoff in Gifhorn, überbrachte 2500 Euro. „Ich habe meinen 50. Geburtstag gefeiert und auf Geschenke verzichtet. Meine Gäste habe ich gebeten, statt Geschenke Geld für den Bau des Hospizes zu spenden. Ich finde es wichtig, dass ein solches Haus und Angebot in Gifhorn entsteht“, so Holicki, der die Spendensumme großzügig auf 2.500 Euro aufgerundet habe.

„Diese Spende ist ein wichtiger Beitrag für das Gelingen unseres Projektes“, sagt Stiftungsvorsitzender Alexander Michel. „Damit ein ‚Haus für ein würdevolles Leben bis zuletzt‘ entstehen kann und eine solide finanzielle Grundlage hat, sind wir immer noch auf weitere Spenden angewiesen.“

Auch der DRK-Ortsverein Isenbüttel unterstützt den Neubau. Kürzlich verschenkten Vorsitzender Eberhard Müller und Schatzmeisterin Claudia Semmerling 1.500 Euro an die Stiftung. „Der DRK Ortsverein Isenbüttel ist natürlich weiter sozial tätig. Unser Schwerpunkt sind unsere Mitbürger vor Ort. Aber es werden auch Bürgerinnen und Bürger aus unserer Gemeinde möglicherweise Gäste im neuen Hospiz werden“, meint Müller. „Der Hospizgedanke ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir freuen uns, dass nun auch in Gifhorn ein Hospiz entstehen wird, das wir gerne unterstützen möchten“ ergänzt Semmerling.

Das Geld kann die Stiftung gut gebrauchen. Denn die Baukostensteigerungen und Lieferengpässe machen auch vor dem palliativen Zentrum mit bis zu zwölf Zimmern, in dem Sterbenskranke ihre letzte Zeit verbringen sollen, nicht Halt. Am 16. September ist derzeit die offizielle Einweihung angedacht, am Wochenende 17./18. September zwei Tage der offenen Tür.

