Drei Verletzte nach schwerem Verkehrsunfall im Kreis Gifhorn

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montag im Kreis Gifhorn ereignet (Symbolfoto).

Zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten ist es am Montagmorgen auf der Landesstraße 289 zwischen Grußendorf und Westerbeck gekommen. Um kurz nach zehn Uhr wollte eine 32-Jährige mit ihrem Wagen von der Landstraße auf eine Zuwegung abbiegen. Dies bemerkte nach ersten Erkenntnissen eine dahinterfahrende 38-Jährige in ihrem Auto zu spät und fuhr auf den Wagen der 32-Jährigen auf.

Durch den Zusammenstoß wurde der Wagen der 32-Jährigen in den Seitenraum geschoben, der andere kippte auf die rechte Seite und kam in der Zufahrt zum Liegen. Beide Fahrerinnen und ein zweijähriges Kind, das im Auto der 32-Jährigen saß, wurden verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Gifhorn gefahren. An den Autos entstand Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden.

red

